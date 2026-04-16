ДТП на Теребовлянщині: 77-річний водій врізався у скутер

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 квітня у селі Варваринці Теребовлянської громади. Повідомлення про аварію надійшло до поліції о 16:53 від жителя села Струсів.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 77-річний водій автомобіля FIAT TIPO, виїжджаючи з території домогосподарства на головну дорогу, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення зі скутером Yamaha Jog.

За кермом мототранспорту перебувала жителька села Варваринці 1987 року народження. Унаслідок аварії вона отримала переломи та була госпіталізована до медичного закладу.

Причини та обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.