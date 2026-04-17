Інтернет стане швидшим: у низці міст Тернопільщини відключать 3G

У Тернопільській області розпочнуть відключення застарілої технології 3G та перехід на сучасний 4G-зв’язок. Відповідні зміни стартують 14 липня 2026 року в межах модернізації мобільної мережі.

Як повідомляють у компанії Київстар, у низці населених пунктів області повністю припинять роботу 3G, а вивільнені частоти спрямують на розвиток 4G. Це дозволить покращити швидкість мобільного інтернету та якість зв’язку.

Зміни торкнуться, зокрема, Бережан, Великої Березовиці, Збаража, Кременця, Почаєва, Теребовлі, Чорткова, а також Тернопільського, Кременецького та Чортківського районів.

У компанії зазначають, що відмова від 3G — це загальносвітова практика, яку вже впроваджують провідні мобільні оператори.

Користувачам рекомендують перевірити, чи підтримує їхній смартфон 4G, а також за потреби замінити SIM-карту на USIM — це можна зробити безкоштовно у фірмових магазинах оператора зі збереженням номера.