Скандал із тротуаром у Тернополі: міська влада заявила — це не їхня робота

У Тернополі ремонт тротуару на вулиці Медовій, який викликав обговорення у соцмережах через можливу неякісність, виконували не комунальні служби, а приватні підрядники.

Як повідомили в управлінні житлово-комунального господарства, роботи проводяться на підставі офіційного дозволу, виданого підприємствам ПП «Західспецмонтаж» та ТОВ «Купон» для прокладання кабельної лінії на ділянці площа Героїв Євромайдану — вулиця Медова — вулиця Торговиця.

Саме ці компанії несуть відповідальність за дотримання технологічних норм і відновлення благоустрою після завершення робіт.

За результатами перевірки встановлено, що відновлення тротуару виконано з порушеннями: не відновлено бордюри, неналежно підготовлено основу та неякісно укладено й ущільнено асфальт.

Підрядникам уже висунуто офіційну претензію та зобов’язано усунути всі недоліки до 21 квітня 2026 року. У разі невиконання вимог їм можуть відмовити у подальшому наданні дозволів на проведення робіт у місті.

Мешканців закликають користуватися перевіреною інформацією та довіряти офіційним джерелам.