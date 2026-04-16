У Чорткові родини безвісти зниклих захисників відмовилися від подарунків

У Чорткові частина родин безвісти зниклих військовослужбовців відмовилася від продуктових наборів, підготовлених відділом ветеранської політики Чортківської міської ради напередодні Великодня.

Натомість люди ухвалили рішення передати отриману допомогу українським військовим, які виконують бойові завдання на передовій.

У міській раді зазначають, що такий крок став прикладом єдності та взаємопідтримки у складний для країни час. Попри особисті переживання та невизначеність, родини зниклих безвісти продемонстрували готовність підтримати захисників України.

Передані продуктові набори найближчим часом буде доставлено військовослужбовцям у зону бойових дій.