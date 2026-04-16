На Тернопільщині авто з’їхало в кювет: : травмована водійка, у машині була дитина

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 квітня неподалік села Почапинці Підгороднянської громади.

Як встановили правоохоронці, близько 18:05 водійка автомобіля Peugeot Partner не обрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керуванням та допустила з’їзд транспортного засобу в кювет.

Унаслідок аварії жінка отримала численні тілесні ушкодження. Медики також оглянули її трирічну доньку, яка перебувала в автомобілі. Дитину не госпіталізовували.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують правоохоронці.