Митців з України та Європи запрошують на резиденції на Тернопільщині

У Тернополі відбулася пресконференція, під час якої представники громадської організації «Мистецький фестиваль “Ї”» презентували програму мистецьких резиденцій на Тернопільщині та оголосили про відкритий набір учасників.

Проєкт передбачає проведення чотирьох тематичних резиденцій упродовж літа–осені 2026 року в Гримайлівській громаді. Ініціатори розповіли про концепцію, мету та можливості для митців з України та Європи.

Керівник проєкту Василь Томчишин зазначив, що резиденції мають стати простором для творчого діалогу, міждисциплінарної взаємодії та роботи в природному середовищі. Краєзнавець Сергій Ткачов у відеозверненні розповів про історичний потенціал громади як локації для проведення таких ініціатив.

Деталі щодо участі, вимог до кандидатів і програми перебування представили поети та перекладачі Юрій Завадський і Юрій Матевощук. За їхніми словами, резиденції сприятимуть співпраці митців різних напрямів і культур.

Учасники проводитимуть один місяць у творчому середовищі серед природи Тернопільщини, працюючи над власними проєктами та взаємодіючи з іншими митцями.

До участі запрошують митців з України, Польщі та Іспанії, які мають досвід реалізації творчих проєктів.

Тематика резиденцій:

червень — образотворче та сучасне трансмедійне мистецтво

липень — прикладні мистецтва та промисловий дизайн

серпень — музичне мистецтво та сучасні практики

вересень — літературне мистецтво

Організатори забезпечують учасникам стипендію у розмірі 750 євро, проживання, робочий простір, матеріали та організаційну підтримку.

Подати заявку можна до 3 травня 2026 року, а результати конкурсу оголосять до 10 травня. Повідомлення учасники отримають електронною поштою, також їх оприлюднять на офіційних ресурсах організаторів.