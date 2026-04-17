Нещасний випадок на Тернопільщині: у водоймі втопився малюк

На Тернопільщині у результаті нещасного випадку загинула малолітня дитина. Повідомлення про смерть хлопчика надійшло на спецлінію поліції від медиків бригади екстреної допомоги 17 квітня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Підволочиського відділення поліції.



У ході перевірки правоохоронці встановили, що трагедія трапилася близько 11:40. Саме тоді бабуся виявила онука у воді та викликала медиків.



За попередньою інформацією, за дитиною наглядали бабуся та дідусь. Хлопчик перебував на подвір’ї. У момент трагедії мати була на роботі, бабуся в будинку, а дідусь на городі. Територія домогосподарства огороджена, однак дитина самостійно вийшла за межі подвір’я та попрямувала до водойми, розташованої приблизно за 100 метрів від будинку. За словами родичів, хлопчик і раніше тікав туди гратися.



Відсутність онука виявила бабуся. За деякий час жінка виявила дитину у ставку глибиною близько 70 сантиметрів. Вона витягнула хлопчика з води, а дідусь намагався надати першу допомогу. Медики, які приїхали на виклик, також намагалися реанімувати малюка. Проте врятувати його не вдалося. Загиблий – єдина дитина в сім’ї. Його батько – військовослужбовець.



За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з відміткою “нещасний випадок”. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.



Поліція закликає батьків не залишати малолітніх дітей без нагляду, особливо поблизу водойм.







