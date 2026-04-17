Юні футболісти з Байковецької громади отримали шанс потрапити в академію «Карпат»

У Байковецькій громаді запрацювала дитяча футбольна локація під егідою ФК «Карпати» Львів. Перше тренування відбулося на шкільному стадіоні зі штучним покриттям у селі Лозова.

Перед початком занять до учасників звернувся представник клубу, колишній професійний футболіст Артем Єлов. Він розповів про можливості для дітей та перспективи розвитку проєкту.

За його словами, юні футболісти отримають безкоштовну форму, а найкращі зможуть потрапити до академії клубу. Діти віком від 2 до 7 років займатимуться за ігровою методикою у форматі «супергероїв», що поєднує фізичний розвиток і вивчення англійської мови. Для учасників 8–14 років передбачені тренування за іспанською методикою, спрямованою на розвиток техніки, мислення та швидкості прийняття рішень.

Крім того, усі вихованці школи зможуть безкоштовно відвідувати домашні матчі «Карпат» на стадіоні «Україна» у Львові.

У місцевій владі зазначають, що відкриття такої локації є важливим кроком для розвитку дитячого футболу в громаді та дає шанс талановитим дітям заявити про себе на професійному рівні.