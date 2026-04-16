У громаді біля Тернополя хочуть добудувати школу: 400 дітей їздять на навчання до міста

У селищі Велика Березовиця Тернопільського району шукають можливості для відновлення будівництва нової школи. Це питання залишається одним із ключових для забезпечення якісної освіти дітей громади, повідомляють у селищній раді.

Нестача місць у школі

Історично склалося, що ще у 1992 році приміщення дитячого садка переобладнали під школу, оскільки у селищі не було власного навчального закладу. Відтоді кількість дітей значно зросла, однак можливості школи залишилися обмеженими.

Наразі у Великій Березовиці проживає близько 1100 дітей шкільного віку. Водночас місцева школа може прийняти лише частину з них — зараз там навчається 414 учнів у дві зміни.

Через брак місць значна кількість дітей змушена навчатися за межами селища.

Дітей возять до Тернополя та сусідніх сіл

Близько 400 школярів щодня добираються громадським транспортом до навчальних закладів у Тернополі. Ще понад 100 учнів підвозять шкільними автобусами до ліцеїв у сусідніх населених пунктах громади.

Фінансування та підтримка

Для відновлення будівництва школи у бюджеті громади цього року вже передбачили 27 мільйонів гривень.

Також подано заявку до Європейського інвестиційного банку в межах «Програми відновлення України».

До реалізації проєкту долучені начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух та народний депутат України Іван Чайківський.

Пріоритет для громади

У громаді наголошують, що попри всі виклики, будівництво нової сучасної школи залишається пріоритетом. Це має забезпечити дітям можливість навчатися у належних умовах у рідному селищі.