Школи по-новому: у Бережанській громаді планують розподіл учнів

У Бережанській громаді триває обговорення змін у структурі освітніх закладів, які планують запровадити з 1 вересня 2027 року відповідно до вимог реформи профільної середньої освіти.

Як повідомили у міській раді, розглядається варіант розподілу навчальних закладів за віковими категоріями. Зокрема, початкову освіту (1–4 класи) пропонують зосередити на базі ліцею імені Віталія Скакуна, а базову середню (5–9 класи) — у ліцеї №1.

У громаді зазначають, що така модель дозволить створити більш комфортні та безпечні умови для учнів, а також ефективніше використовувати ресурси та модернізувати навчальні простори під потреби різних вікових груп.

Серед переваг — спеціалізація педагогів, раціональне фінансування та чітке розмежування потоків учнів.

Наразі міська рада закликає батьків, педагогів та мешканців громади долучитися до обговорення та пройти опитування щодо запропонованих змін.