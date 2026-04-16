У поліції Тернопільщини відзначили працівників карного розшуку

15 квітня – День працівників карного розшуку. Їхня щоденна робота – це оперативність, рішучість і відповідальність, від яких залежить безпека громадян та ефективність розкриття злочинів.



Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко подякував оперативникам за професіоналізм і сумлінне виконання службових обов’язків.



«Мені дуже приємно, що за дуже короткий період часу карний розшук області заявив про себе не тільки на теренах нашої області, а й кожна реалізація, вона по масштабах рівня держави. За цими результатами стоїть щоденна, наполеглива і кропітка робота», – зазначив керівник поліції області.



Сьогодні працівники карного розшуку не лише ефективно протидіють злочинності, а й із початку повномасштабного вторгнення долучилися до захисту держави – багато з них стали до лав стрілецького батальйону поліції Тернопільщини та виконують завдання на передовій.



За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та досягнення вагомих результатів у роботі працівників карного розшуку нагороджено відомчими відзнаками Національної поліції України, присвоєно спеціальні звання поліції на один ступінь вище в порядку заохочення, а також відзначено цінними подарунками та пам’ятними знаками ГУНП в Тернопільській області.



Відзначено також ветеранів органів внутрішніх справ, які значну частину свого життя присвятили службі в карному розшуку, – Івана Івановича Дідика та Володимира Ізидоровича Книша.



Сергій Зюбаненко побажав працівникам карного розшуку міцного здоров’я, витримки та професійних успіхів.



Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/u-politsii-ternopilshchyny-vidznachyly-pratsivnykiv-karnoho-rozshuku

Поділіться:









