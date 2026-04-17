На Тернопільщині заборонили відвідувати ліси через пожежну небезпеку
На Тернопільщині упродовж 2026 року діятимуть обмеження, запроваджені на період високої пожежної небезпеки. Відповідне розпорядження підписав начальник Тернопільської обласної військової адміністрації 10 березня 2026 року.
Згідно з документом, мешканцям категорично заборонено відвідувати ліси, а також в’їжджати до лісових масивів транспортними засобами та механізмами, за винятком спеціального транспорту.
Крім того, під забороною — випалювання стерні, луків, пасовищ, степових та водно-болотних ділянок, а також розведення вогню в лісах, парках, уздовж доріг і на сільськогосподарських угіддях.
В ОВА наголошують, що більшість масштабних загорянь виникає через людську недбалість — насамперед через спалювання сухої рослинності та нехтування правилами пожежної безпеки.
У разі виявлення пожежі або порушників мешканців просять негайно телефонувати до Служби порятунку за номером 101 або повідомляти Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області.
Фахівці закликають жителів області дотримуватися встановлених правил, аби зберегти природу та не допустити масштабних пожеж.