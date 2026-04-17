У Тернополі вшанували пам’ять Олега Барни виставкою в архіві

У Державному архіві Тернопільської області відкрили виставку, присвячену Олегу Барні — Почесному громадянину Тернопільщини, військовослужбовцю та громадському діячу.

Участь у відкритті взяли рідні, побратими, колеги, друзі, а також учні та студенти. Присутні ознайомилися з біографією Героя та експозицією, яка висвітлює ключові етапи його життя, громадської і військової діяльності.

Під час заходу заступник начальника Тернопільської ОВА Роман Свистун наголосив на важливості збереження пам’яті про таких людей, як Олег Барна, та їхнього внеску у боротьбу за незалежність України.

Олег Барна був уродженцем Тернопільщини, працював учителем, а згодом став народним депутатом України VIII скликання. З 2014 року брав участь у бойових діях, а після початку повномасштабного вторгнення знову став до лав Збройних сил — служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

17 квітня 2023 року, напередодні свого 56-річчя, він загинув у бою під Вугледаром разом із побратимами.

Посмертно Олег Барна нагороджений орденом «За мужність» III ступеня та удостоєний звання Почесного громадянина Тернополя, Чорткова і Борщева. Його ім’я також викарбуване на меморіальній дошці Верховної Ради України.

Виставка покликана зберегти пам’ять про Героя та його внесок у захист держави.