Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Володимир Яремко з Тернопільщини

09 грудня 2024 року відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, внаслідок артилерійського обстрілу та ударів FPV-дронами біля н.п. Благодатне Донецької області, загинув молодший сержант ЯРЕМКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 1984 року народження, житель с. Глибочок Борщівської територіальної громади, учасник АТО, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі проти клятого московита, повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про Володимира стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!