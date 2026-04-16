На Тернопільщині через одну літеру в документах чоловік ледь не втратив право на квартиру

У Тернопільській області суд встановив факт належності права власності на квартиру після технічної помилки у документах, яка виникла ще у 1992 році. Про це повідомляє адвокат Віталій Сідоров у мережі Фейсбук.

Відповідне рішення ухвалив Шумський районний суд 16 березня 2026 року.

У чому була проблема

Як встановлено, особа набула право власності на квартиру ще у 1992 році на підставі договору купівлі-продажу. Документ був належно посвідчений, кошти сплачені, а право зареєстроване.

Протягом понад 30 років власник безперервно користувався майном. Однак у 2026 році, під час спроби оновити дані в Державному реєстрі речових прав, отримав відмову.

Причиною стала розбіжність в написанні по батькові — в договорі та паспорті відрізнялася одна літера.

Що вирішив суд

Суд встановив:

особу заявника як сторону договору 1992 року;

факт належності договору саме цій особі;

відсутність спору щодо права власності з боку третіх осіб.

Рішення ґрунтувалося на сукупності доказів, серед яких — оригінал договору, платіжні документи, дані про реєстрацію місця проживання, свідчення та архівні матеріали.

Суд наголосив, що формальна помилка у написанні по батькові не може бути підставою для позбавлення права власності, набутого законним шляхом.

Що це означає для інших

Юрист зазначає, що подібні ситуації з документами 90-х років є доволі поширеними через відмінності в оформленні та людський фактор.

У таких випадках проблему можна вирішити через суд шляхом встановлення юридичного факту, якщо:

немає іншого способу виправити помилку;

відсутній спір щодо права власності.

Фахівці радять уважно перевіряти документи, адже навіть незначна помилка може створити проблеми через багато років.

Водночас подібні випадки доводять: право власності — це не лише запис у документах, а й те, що можна підтвердити у законний спосіб.