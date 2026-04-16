На Тернопільщині через одну літеру в документах чоловік ледь не втратив право на квартиру
У Тернопільській області суд встановив факт належності права власності на квартиру після технічної помилки у документах, яка виникла ще у 1992 році. Про це повідомляє адвокат Віталій Сідоров у мережі Фейсбук.
Відповідне рішення ухвалив Шумський районний суд 16 березня 2026 року.
У чому була проблема
Як встановлено, особа набула право власності на квартиру ще у 1992 році на підставі договору купівлі-продажу. Документ був належно посвідчений, кошти сплачені, а право зареєстроване.
Протягом понад 30 років власник безперервно користувався майном. Однак у 2026 році, під час спроби оновити дані в Державному реєстрі речових прав, отримав відмову.
Причиною стала розбіжність в написанні по батькові — в договорі та паспорті відрізнялася одна літера.
Що вирішив суд
Суд встановив:
- особу заявника як сторону договору 1992 року;
- факт належності договору саме цій особі;
- відсутність спору щодо права власності з боку третіх осіб.
Рішення ґрунтувалося на сукупності доказів, серед яких — оригінал договору, платіжні документи, дані про реєстрацію місця проживання, свідчення та архівні матеріали.
Суд наголосив, що формальна помилка у написанні по батькові не може бути підставою для позбавлення права власності, набутого законним шляхом.
Що це означає для інших
Юрист зазначає, що подібні ситуації з документами 90-х років є доволі поширеними через відмінності в оформленні та людський фактор.
У таких випадках проблему можна вирішити через суд шляхом встановлення юридичного факту, якщо:
- немає іншого способу виправити помилку;
- відсутній спір щодо права власності.
Фахівці радять уважно перевіряти документи, адже навіть незначна помилка може створити проблеми через багато років.
Водночас подібні випадки доводять: право власності — це не лише запис у документах, а й те, що можна підтвердити у законний спосіб.