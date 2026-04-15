У Теребовлі та селах громади на кілька днів відключать газ: оприлюднено перелік населених пунктів

Теребовлянське УЕГГ повідомляє, що з метою підготовки газорозподільних станцій (ГРС) до надійної роботи в осінньо-зимовий період 2026–2027 років Управління магістральних газопроводів планує проведення ремонтно-профілактичних робіт на ГРС «Теребовля».

Роботи триватимуть з 09:00 22 квітня 2026 року до 17:00 25 квітня 2026 року з повною зупинкою роботи зазначеної ГРС.

На період проведення робіт буде тимчасово припинено газопостачання в таких населених пунктах територіальної громади:

місто Теребовля, а також села: Боричівка, Вербівці, Гумниська, Деренівка, Довге, Долина, Залав’є, Застіноче, Зеленче, Кобиловолоки, Кровинка, Ласківці, Лошнів, Малів, Млиниська, Мшанець, Нова Могильниця, Остальці, Острівець, Підгайчики, Підгора, Плебанівка, Романівка, Семенів, Слобідка, Стара Могильниця, Сущин.