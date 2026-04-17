У Тернополі водій BMW виїхав на подвійну суцільну лінію та влаштував ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері на вулиці Руській у Тернополі за участю автомобілів BMW та Volkswagen.

Як повідомили у патрульній поліції, 30-річний водій BMW, ігноруючи вимоги дорожньої розмітки, здійснив поворот ліворуч через подвійну суцільну лінію. У результаті цього маневру відбулося зіткнення з автомобілем Volkswagen.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

На водія BMW інспектори склали адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, а також за відсутність відповідних документів.

Правоохоронці закликають водіїв бути уважними та не порушувати правила дорожнього руху.