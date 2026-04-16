Кадри війни: у Тернополі зберігають фото міста після окупації
У фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею зберігаються унікальні світлини, які відображають події Другої світової війни та руйнування міста під час бойових дій.
На фото зафіксовані наслідки запеклих вуличних боїв — знищені будівлі, палаючі квартали та розбита військова техніка у центральній частині Тернополя.
Історичні вулиці та пам’ятки
Світлини дають змогу побачити тогочасні вулиці міста, зокрема:
- Міцкевича (нині бульвар Шевченка);
- 3 Мая (нині вулиця Сагайдачного);
- Руську;
- площу Казимирівську.
Також на фото зафіксовані зруйновані пам’ятки архітектури — Тернопільський замок, Домініканський і Парафіяльний костели, церква Різдва Христового, стара синагога та колишня будівля краєзнавчого музею.
Кадри з фронтової хроніки
Окрему частину фондів становлять матеріали з документального фільму «Битва за Тарнополь». Ці кадри були зняті військовими кінооператорами безпосередньо під час бойових дій.
Важлива дата для міста
15 квітня 1944 року — день завершення нацистської окупації Тернополя.
У музеї наголошують, що ці світлини є важливим свідченням історії міста, яку зберігають для майбутніх поколінь.
