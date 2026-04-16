Кадри війни: у Тернополі зберігають фото міста після окупації

У фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею зберігаються унікальні світлини, які відображають події Другої світової війни та руйнування міста під час бойових дій.

На фото зафіксовані наслідки запеклих вуличних боїв — знищені будівлі, палаючі квартали та розбита військова техніка у центральній частині Тернополя.

Історичні вулиці та пам’ятки

Світлини дають змогу побачити тогочасні вулиці міста, зокрема:

  • Міцкевича (нині бульвар Шевченка);
  • 3 Мая (нині вулиця Сагайдачного);
  • Руську;
  • площу Казимирівську.

Також на фото зафіксовані зруйновані пам’ятки архітектури — Тернопільський замок, Домініканський і Парафіяльний костели, церква Різдва Христового, стара синагога та колишня будівля краєзнавчого музею.

Кадри з фронтової хроніки

Окрему частину фондів становлять матеріали з документального фільму «Битва за Тарнополь». Ці кадри були зняті військовими кінооператорами безпосередньо під час бойових дій.

Важлива дата для міста

15 квітня 1944 року — день завершення нацистської окупації Тернополя.

У музеї наголошують, що ці світлини є важливим свідченням історії міста, яку зберігають для майбутніх поколінь.

