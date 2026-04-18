Тернопільщина втратила захисника Михайла Грабовського

⚜️І знову непоправні втрати…

Передчасно відійшов у вічність після поранення та тривалого лікування в лікарні м. Заоріжжя військовослужбовець 79-тої окремої десантно-штурмової бригади – ГРАБОВСЬКИЙ Михайло Степанович, (28.12.1982 – 12.04.2026), народжений у селі Вербка, випускник місцевої школи та Коропецького ПТУ-34, мешканець села Грабич, Отинійської громади. Повідомляють у Коропецькій селищній раді .

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю.

🙏 Висловлюємо щирі співчуття дружині Галині, матері Марії, батьку Степану, дітям, братам Ігорю та Роману, рідним та близьким, друзям, побратимам.

🇺🇦 Слава Герою України!

🕯️🕯️Світла та вічна пам’ять!

У Коропецькій територіальній громаді 18 – 21 квітня 2026 року оголошено Дні жалоби, відповідно до розпорядження селищної ради.





