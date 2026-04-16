Міст на трасі Тернопіль – Львів закриють на ремонт: терміни та об’їзд

На Львівщині тимчасово перекриють рух мостом на автомобільній дорозі державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

Обмеження почнуть діяти з 10:00 27 квітня 2026 року. Йдеться про міст на км 141+459 у межах селища Куликів.

Скільки триватимуть роботи

Ремонт мостового переходу триватиме орієнтовно три місяці — попередньо до 27 липня 2026 року.

Перед повним перекриттям руху підрядник завершить облаштування асфальтобетонного покриття під’їзної дороги до Куликова. Це дозволить забезпечити альтернативний проїзд.

Як організують об’їзд

Об’їзд ділянки ремонту здійснюватиметься за тимчасовою схемою, погодженою з:

патрульною поліцією;

Львівською обласною військовою адміністрацією;

Службою відновлення у Львівській області.

Водіїв просять планувати маршрути

Водіїв закликають заздалегідь планувати поїздки, звертати увагу на дорожні знаки та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Роботи виконують у межах відновлення інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху.