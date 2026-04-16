Трагедія на Тернопільщині: під час зрізання дерева загинув молодий чоловік

Трагічний випадок трапився 15 квітня у селі Петриків Тернопільського району. Близько 14:00 на прилеглій території до садового товариства “Світанок” отримав травми не сумісні із життям 28-річний житель села Забойки.



На місце події виїжджали правоохоронці та медики. Лікарі бригади екстреної медичної допомоги констатували смерть потерпілого.



У ході перевірки поліцейські з’ясували, що чоловік допомагав знайомому зрізати дерево. За попередніми даними, під час повалення дерева обвалилися сухі гілки, одна з яких впала на потерпілого. Отримані травми виявилися несумісними з життям – чоловік загинув на місці події.



За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”.



Правоохоронці наголошують: роботи зі зрізання дерев є небезпечними й потребують дотримання правил безпеки. Аби уникнути подібних трагічних наслідків, виконувати такі роботи повинні фахівці з відповідним спорядженням.



