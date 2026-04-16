«Котлєта» не допомогла відомому тернопільському забудовнику уникнути кримінальної відповідальності

Розповідає начальник тернопільської поліції Сергій Зюбаненко.

Ця історія навряд чи когось залишить байдужим. Зухвалість, нахабство і впевненість у власній безкарності зрештою отримали логічне завершення.

❗️Фактично під виглядом реконструкції старого житлового будинку відбувалося незаконне будівництво багатоквартирного житлового комплексу. При цьому не було отримано дозволів на проведення земляних робіт, не проведено археологічних досліджень і не погоджено проєктну документацію з органом охорони культурної спадщини.

✍️ Результат таких дій – знищення об’єкта культурної спадщини. І це вже питання не лише законності будівництва, а й відповідальності перед громадою, містом та нашою історією.

👮‍♂️Наразі слідчі вручили підозри відомому в Тернополі забудовнику, власнику земельної ділянки, а також архітектору, який, за даними слідства, сприяв реалізації цієї схеми.

Окремо цинічно виглядає те, що формально відповідальність намагалися перекласти на тещу організатора: за версією слідства, зять-будівельник оформив на неї всі документи.

⚖️ Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 298 КК України – умисне незаконне знищення об’єкта культурної спадщини, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

💭 Про зловживання, порушення закону та спроби «вирішувати питання» за хабарі забудовник і архітектор говорили й у приватних розмовах, які з дозволу слідчих та процесуального керівника прокуратури пропоную вам послухати…

🫱🏻‍🫲🏼 Дякую за принципову позицію під час розслідування цього кримінального провадження оперативникам внутрішньої безпеки, працівникам прокуратури та слідчим. Сьогодні правоохоронці перевіряють законність інших обʼєктів «горе-забудовника» і їм буде надана правова оцінка. 🔰 Запевняю вас: усе, що зроблено не по закону, закінчується логічно. Конкретною кримінальною справою та рішення.