Тернопільщина втратила захисника Анатолія Ільницького

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 05 квітня 2026 року, помер військовослужбовець, житель міста Кременець, головний сержант взводу протитанкових ракетних комплексів 2 єгерського батальйону військової частини ****, старший сержант ІЛЬНИЦЬКИЙ Анатолій Миколайович, 1974 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Завтра, 16 квітня (четвер) о 15:00 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо Героя. О 15:30 год. на Майдані Волі відбудеться прощання. Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому (м. Кременець, пров. Ольжича). 19:00 год. відбудеться літія.

У п’ятницю, 17 квітня чин похорону відбудеться таким чином:

12:00 год. – літія вдома;

13:00 год. – чин похорону відбудеться в Свято-Богоявленському жіночому монастирі.

Поховання відбудеться на Калинівському кладовищі.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Анатолія! Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас Прохання гідно зустріти та вшанувати Героя