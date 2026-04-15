Тернопільщина втратила захисника Анатолія Ільницького
В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 05 квітня 2026 року, помер військовослужбовець, житель міста Кременець, головний сержант взводу протитанкових ракетних комплексів 2 єгерського батальйону військової частини ****, старший сержант ІЛЬНИЦЬКИЙ Анатолій Миколайович, 1974 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.
Завтра, 16 квітня (четвер) о 15:00 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо Героя.
О 15:30 год. на Майдані Волі відбудеться прощання.
Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому (м. Кременець, пров. Ольжича).
19:00 год. відбудеться літія.
Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Анатолія!
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас
Прохання гідно зустріти та вшанувати Героя