У село на Тернопільщину повернувся військовий Микола Кошеля після майже двох років полону

У селі Рукомиш Бучацької громади зустріли українського військовослужбовця Миколу Кошелю, який повернувся додому після майже двох років у ворожому полоні, повідомляють у бучацькій міській раді.

Захисника зустрічало все село — зі сльозами радості, обіймами та словами вдячності. Подія стала особливою для родини, односельців і всієї громади.

Служба та полон

Микола Кошеля народився у 1987 році у Рукомиші. Навчався у Заривинській школі, згодом здобув професію будівельника у Бучацькому професійно-технічному училищі. Працював в Україні та за кордоном.

У березні 2023 року його мобілізували до лав Збройних Сил України. Він служив у складі 42-ї окремої бригади, брав участь у бойових діях на Бахмутському напрямку, виконував завдання на Донеччині та Харківщині.

У травні 2024 року військовий потрапив у полон.

Довгі місяці невідомості

Тривалий час родина не мала жодного зв’язку з Миколою. Про полон батьки дізналися під час процедури впізнання в поліції.

Перші звістки надійшли згодом — від побратима, який перебував разом із ним у колонії в російській Костромі.

5 березня 2026 року родина отримала довгоочікувану новину — Миколу звільнили з полону. Невдовзі вони почули його голос під час повернення додому.

Стан здоров’я та відновлення

Перебування в полоні суттєво позначилося на здоров’ї військового. Він уже пройшов перший етап реабілітації, однак попереду тривале відновлення.

Зокрема, у нього проблеми із серцем, хребтом, ногою та загальне виснаження організму. Сам військовий небагато розповідає про пережите, згадуючи про побиття та важкі умови утримання.

Повернення додому

Увесь час громада підтримувала родину та вірила у повернення захисника.

Сьогодні Микола Кошеля знову вдома — поруч із родиною, дружиною та маленьким сином.

Його повернення стало великою радістю для громади та символом надії.

Найголовніше — він живий.