У Тернополі просять прибрати пошкоджені авто після обстрілу: дедлайн — 30 квітня

У Тернополі власників транспортних засобів, пошкоджених або знищених внаслідок ракетної атаки 19 листопада, просять перемістити свої авто з тимчасової стоянки на вулиці Текстильній.

Як повідомили в управлінні муніципальної інспекції, йдеться про транспорт, який наразі розміщений поблизу ТРЦ Подоляни.

Власників закликають самостійно перемістити автомобілі до 30 квітня 2026 року.

У разі невиконання цієї вимоги транспортні засоби будуть примусово евакуйовані на спеціальний майданчик на вулиці Сергія Короля, 44-Б.