У Тернополі чоловік вдома влаштував наркопритон

У Тернополі суд визнав місцевого жителя винним у незаконному придбанні та збуті наркотичних і психотропних речовин, а також у наданні приміщення для їх вживання.

Як повідомляє обласна прокуратура, Тернопільський міськрайонний суд встановив, що чоловік упродовж березня–травня 2025 року неодноразово дозволяв знайомим використовувати своє помешкання для вживання заборонених речовин, зокрема PVP та канабісу.

Крім того, з метою отримання прибутку він збував психотропну речовину PVP відвідувачам так званого наркопритону.

Правоохоронці також зазначають, що обвинувачений раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, однак знову вчинив правопорушення.

За результатами розгляду справи суд призначив чоловікові покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирок не набрав законної сили.