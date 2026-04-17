Нічний вибух на Тернопільщині: чоловік підірвав гранату в авто

У четвер, 16 квітня, близько 22:00 поблизу Бучача стався вибух у автомобілі, припаркованому на узбіччі дороги.

Як повідомили правоохоронці, в транспортному засобі здетонувала бойова граната Ф-1. За попередніми даними, її привів у дію 27-річний власник авто. Чоловік встиг покинути транспортний засіб до вибуху, тому внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, рятувальники та інші служби. Поліцейські встановили, що фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння та є колишнім військовослужбовцем.

Правоохоронці також провели огляд за місцем його проживання — інших вибухонебезпечних предметів не виявили. Наразі встановлюється походження боєприпасу.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за незаконне поводження з вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.