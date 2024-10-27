Тернопільщина втратила захисника Олександра Павлюка

25 жовтня 2024 року помер ПАВЛЮК Олександр Григорович (29.04.1981 р.н.) із с. Передмірка, повідомляють в Борсуківській громаді.

Водій 2 відділення кулеметного взводу в/ч А**** вірний військовій присязі у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність 25.10.2024 року помер в лікарняному закладі КНП «Свято-Михайлівська кліпічна лікарня м. Києва» внаслідок поранеть, які отримав 15.10.2024 року в околицях нп. Левадне Пологівського району Запорізької області під час виконання бойового завдання з забезпечення оборони України внаслідок артилерійського обстрілу окупаційних військ російської федерації.

Висловлюємо щирі співчуття з приводу смерті захисника та схиляємо голови у скорботі.

Царство Небесне та вічна пам’ять!