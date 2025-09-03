Знову за кермом і знову під кайфом… У Тернополі затримали чоловіка, який, поки що, ще нікого не вбив

Сьогодні на вулиці Петриківській патрульні поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння. Він погодився пройти огляд у медичному закладі, де лікар-нарколог підтвердив факт вживання наркотиків.

Крім того, з’ясувалося, що протягом року водій уже притягувався до відповідальності за керування у стані сп’яніння та позбавлений права керування транспортними засобами.

На порушника склали адміністративні матеріали:

постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування);

протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП (повторне керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Патрульні відсторонили чоловіка від керування авто.

Поліція вкотре нагадує: не сідайте за кермо напідпитку чи під дією наркотичних речовин.