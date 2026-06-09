У Тернопіль «на щиті» повертається срібний призер Паралімпіади Ігор Боднар

У Тернопіль 10 червня «на щиті» повертається полеглий захисник України, майстер спорту міжнародного класу та срібний призер Паралімпійських ігор Ігор Боднар.

Зустріч Героя відбудеться о 14:00. Про це повідомила Федерація легкої атлетики Тернопільської області.

Ігор Боднар був майстром спорту міжнародного класу з легкої атлетики, срібним призером XI Паралімпійських ігор у Сіднеї 2000 року в бігу на 1500 метрів. Спортсмен тренувався у Тернопільському обласному центрі «Інваспорт» та був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Захисник загинув 6 червня під час виконання бойового завдання на Сумщині.

«Кожен полеглий воїн — це невимовна втрата для Тернополя. Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України», — зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Вічна пам’ять і шана Герою.