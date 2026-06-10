Як підполковник Олександр Парасотченко вирішує долю родини військових: історія Бориса Севастянова

Військовослужбовець Національної гвардії України, композитор Борис Севастянов повідомив про новий етап боротьби за звільнення свого брата Сергія Севастянова, який був мобілізований попри офіційно оформлений догляд за матір’ю з інвалідністю І групи.

Про це Борис Севастянов написав у соціальних мережах.

За його словами, після багатьох місяців збору документів та звернень до різних інстанцій у військовій частині А2900 несподівано змінили позицію щодо підстав для звільнення Сергія.

«Юрист частини підполковник Парасотченко Олександр Миколайович раптом вирішив, що брата не буде звільняти. Маю звільнитись я. І переоформлювати догляд», – написав військовий.

Борис Севастянов наголошує, що не планує звільнятися зі служби в Національній гвардії за сімейними обставинами. За його словами, його військова частина також не має підстав для такого звільнення, адже доглядальник уже визначений та має всі необхідні документи.

«Моя частина мене не відпустить. І буде права. Є доглядач, є документ. Є спільне проживання і т.д.», – зазначив він.

Військовий також повідомив, що його мати самостійно висловила свою позицію щодо того, хто з двох синів-військовослужбовців має здійснювати догляд за нею.

«Мама зі свого боку обирає з двох синів військовослужбовців саме мого брата, не мене», – написав Борис Севастянов.

Чоловік переконаний, що ситуація навколо звільнення брата є безпідставним затягуванням процесу. Він заявляє, що такі дії негативно впливають на стан здоров’я його матері, яка страждає на хворобу Паркінсона та має пожиттєву інвалідність І групи.

«Мені здається, що свого часу ТЦК, а тепер вже частина А2900 просто знущається і доводить планомірно мою маму до смерті», – написав військовий.

Нагадаємо, раніше Борис Севастянов розповів, що його брат Сергій був мобілізований у березні 2026 року, незважаючи на офіційно оформлений догляд за матір’ю. Родина впродовж кількох місяців збирала та подавала численні документи для звільнення чоловіка зі служби за сімейними обставинами. За словами військового, стан здоров’я їхньої матері за цей час суттєво погіршився.

Ірина Севастянова є переселенкою з Харкова. З 2014 року вона неодноразово відвідувала район проведення АТО та допомагала українським військовим, поки дозволяв стан здоров’я.