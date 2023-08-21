13 військовослужбовцям присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно

На черговому засіданні 30 сесії міської ради депутати прийняли рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно 13 військовослужбовцям.

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.

Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя»:

ОЛЕЩУК Ігор Андрійович, громадсько-політичний діяч, учасник національно-визвольних змагань.

Посмертно:

БОЙКО Сергій Васильович, старший сержант,

ГАРМАТІЙ Володимир Михайлович, молодший лейтенант,

ГНІДИЙ Анатолій Дмитрович, старший солдат,

ДАНЬКІВ Віктор Богданович, старший солдат,

КЛИМ Олег Миколайович, сержант,

МІСЮРА Олександр Юрійович, солдат,

НИЧИК Олексій Олександрович, солдат,

ПЕТЛЬОВАНИЙ Андрій Миколайович, старший солдат,

ПЕТРОВ Дмитро Валерійович, старший солдат,

СЕНЮК Богдан Олегович, солдат,

СТУСЯК Роман Олександрович, солдат,

ФУРЛА Юрій Михайлович, старший солдат,

ШЕВЧУК Богдан Тарасович, молодший сержант.

«Відзнакою Тернопільської міської ради» за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, активну громадянську позицію, жертовну працю у наданні медичної допомоги військовослужбовцям та заслуги перед містом будуть нагороджені:

БІЛИЙ Роман Васильович, лікар-ортопед-травматолог відділення відновної, реконструктивної та малоінвазивної хірургії комунального некомерційного підприємства «Міська комунальна лікарня№3» Тернопільської міської ради»;

ГРАБОВЕЦЬКА Галина Орестівна, сестра медична травматологічного відділення комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»;

Полковник ДУДЧЕНКО Роман Володимирович;

ЖЕВОРОНКО Віталій Володимирович, лікар-хірург відділення відновної, реконструктивної та малоінвазивної хірургії комунального некомерційного підприємства «Міська комунальна лікарня№3» Тернопільської міської ради»;

МАНДЗІЙ Олег Ярославович, лікар-хірург хірургічного відділення комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»;

Підполковник ПУШКІН Юрій Григорович;

Майор СЛІВІНСЬКИЙ Андрій Ігорович;

ТЕРАЗ Віталій Михайлович, молодший сержант, бойовий медик протитанкового взводу роти вогневої підтримки;

Підполковник ТКАЧ Сергій Володимирович;

Полковник ФОМЕНКО Євген Вікторович.