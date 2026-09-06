Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається захисник Володимир Барна з Тернопільщини

Навіки пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги захисник Барна Володимир Григорович. Повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.

Воїн відійшов у вічність на 48-му році життя, під час виконання бойового завдання у Луганській області. Володимир вважався зниклим безвісти з 31 березня 2025 року.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!