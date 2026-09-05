Тернопільщина втратила молодого захисника Богдана Бортника

Зборівська громада втратила ще одного вірного сина України, повідомляє міський голова Руслан Максимів..

10 березня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини в районі н.п. Торецьк Бахмутського району Донецької області загинув житель села Хоробрів Бортник Богдан Іванович (12.08.1991 р.н.).

Він залишився вірним військовій присязі та українському народові, мужньо виконавши свій обов’язок.

Висловлюємо найщиріші, найглибші співчуття осиротілій матері, усій родині, близьким, друзям та побратимам Героя. Жодні слова не здатні загасити той пекучий біль, який оселився у ваших серцях, але знайте – громада сумує разом із вами та розділяє це непоправне горе.

Низький уклін і вічна, світла пам’ять нашому Захиснику! Подвиг Богдана назавжди закарбований у наших серцях.