Польські науковці ідентифікували останки ще чотирьох осіб, які загинули у Пужниках на Тернопільщині
Про це розповів кореспондентові Укрінформу професор Поморського медичного університету в Щецині Анджей Оссовський під час пошукових робіт у Пужниках, які розпочалися 1 вересня.
“Під час генетичних, антропологічних, судово-медичних досліджень, які ми проводили в лабораторії у Щецині, нам вдалося досі ідентифікувати вісім осіб, чиї прізвища вже були оголошені. А протягом останніх кількох днів нам вдалося ідентифікувати ще чотирьох осіб. Інформацію про них ми передали у Міністерство культури Польщі. Згодом ці дані передадуть родинам загиблих”, – розповів професор.
За його словами, процес ідентифікації останків є складним, адже минули десятиліття.
“Ми маємо справу з останками, які сильно деградували. Незважаючи на це, нам вдалося отримати генетичні профілі з більшості матеріалів, і сьогодні, на основі генетичних аналізів, ми знаємо, що у Пужниках у 2025 році ексгумували останки щонайменше 43 осіб. Раніше після антропологічних досліджень ми говорили про 42 особи. А після генетичних досліджень можемо сказати, що це були останки щонайменше 43 людей”, – додав Оссовський.
Польський науковець зазначає, що генетичні дослідження, які проводить його команда, мають величезне значення сьогодні не лише для історичних ідентифікацій, а й допоможуть у встановленні осіб військовослужбовців, які загинули в російсько-українській війні.
Пошукові роботи у Пужниках триватимуть близько тижня. Їх проведення фінансує Міністерство культури та національної спадщини Польщі.
З українського боку тут працюють пошуківці спеціалізованої установи “Волинські старожитності”, з польського – фахівці Поморського медичного університету в Щецині. З польської сторони присутні ініціатори проведення пошукових робіт – фундація “Свобода і демократія” та її віцепрезидент Мацей Данцевич – нащадок загиблих, представники Інституту національної пам’яті Польщі, Міністерства культури і національної спадщини Польщі. З української сторони відстежують проведення пошукових робіт фахівці комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять”.
“Пошуки відбуваються на площі 1000-1200 метрів квадратних. Це територія, де проходила стара дорога, яка вела від костелу до цвинтаря. За спогадами мешканців Пужників, поховальна яма була розташована поблизу дороги. У ній має бути поховано приблизно 40 осіб. Адже згідно з даними та свідченнями очевидців, у лютому 45-го року загинуло 80-90 осіб”, – розповів віцепрезидент фонду “Свобода та демократія” Мацей Данцевич.