Польські науковці ідентифікували останки ще чотирьох осіб, які загинули у Пужниках на Тернопільщині

Науковці Поморського медичного університету в Щецині (Польща) встановили особи ще чотирьох людей, останки яких були знайдені та ексгумовані на території колишнього села Пужники на Тернопільщині. Їхні імена згодом оголосять.

Про це розповів кореспондентові Укрінформу професор Поморського медичного університету в Щецині Анджей Оссовський під час пошукових робіт у Пужниках, які розпочалися 1 вересня.

“Під час генетичних, антропологічних, судово-медичних досліджень, які ми проводили в лабораторії у Щецині, нам вдалося досі ідентифікувати вісім осіб, чиї прізвища вже були оголошені. А протягом останніх кількох днів нам вдалося ідентифікувати ще чотирьох осіб. Інформацію про них ми передали у Міністерство культури Польщі. Згодом ці дані передадуть родинам загиблих”, – розповів професор.

За його словами, процес ідентифікації останків є складним, адже минули десятиліття.

“Ми маємо справу з останками, які сильно деградували. Незважаючи на це, нам вдалося отримати генетичні профілі з більшості матеріалів, і сьогодні, на основі генетичних аналізів, ми знаємо, що у Пужниках у 2025 році ексгумували останки щонайменше 43 осіб. Раніше після антропологічних досліджень ми говорили про 42 особи. А після генетичних досліджень можемо сказати, що це були останки щонайменше 43 людей”, – додав Оссовський.

Польський науковець зазначає, що генетичні дослідження, які проводить його команда, мають величезне значення сьогодні не лише для історичних ідентифікацій, а й допоможуть у встановленні осіб військовослужбовців, які загинули в російсько-українській війні.

Пошукові роботи у Пужниках триватимуть близько тижня. Їх проведення фінансує Міністерство культури та національної спадщини Польщі.

З українського боку тут працюють пошуківці спеціалізованої установи “Волинські старожитності”, з польського – фахівці Поморського медичного університету в Щецині. З польської сторони присутні ініціатори проведення пошукових робіт – фундація “Свобода і демократія” та її віцепрезидент Мацей Данцевич – нащадок загиблих, представники Інституту національної пам’яті Польщі, Міністерства культури і національної спадщини Польщі. З української сторони відстежують проведення пошукових робіт фахівці комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять”.

“Пошуки відбуваються на площі 1000-1200 метрів квадратних. Це територія, де проходила стара дорога, яка вела від костелу до цвинтаря. За спогадами мешканців Пужників, поховальна яма була розташована поблизу дороги. У ній має бути поховано приблизно 40 осіб. Адже згідно з даними та свідченнями очевидців, у лютому 45-го року загинуло 80-90 осіб”, – розповів віцепрезидент фонду “Свобода та демократія” Мацей Данцевич.