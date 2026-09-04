У печері Кришталева на Тернопільщині рятувальники відпрацьовували евакуацію травмованого туриста

У печері Кришталева на Чортківщині рятувальники провели практичні навчання з пошуку людей, надання домедичної допомоги та евакуації потерпілих із важкодоступних підземних ділянок.

Виїзні заняття для слухачів провели викладачі навчального пункту Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» ДСНС України. До тренувань також долучилися фахівці гірського пошуково-рятувального підрозділу аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

За сценарієм навчань, рятувальники мали знайти в лабіринтах печери умовно травмованого туриста. Після його виявлення вони оцінили стан потерпілого, надали необхідну допомогу, зафіксували його на спеціальних ношах та транспортували на поверхню.

Маршрут проходив через вузькі галереї та розгалужені ходи, нерівні ділянки й перепади висот. У таких умовах учасники тренувань відпрацьовували не лише технічні прийоми, а й розподіл обов’язків, взаємодію та злагодженість команди.

У ДСНС зазначають, що для Тернопільщини, яка має велику й розгалужену систему печер, така підготовка є особливо важливою. Навчання безпосередньо в умовах печери дають змогу рятувальникам закріпити практичні навички, перевірити алгоритми дій та обмінятися досвідом.

Такі тренування мають підвищити готовність фахівців діяти професійно та злагоджено під час реальних надзвичайних ситуацій, коли потерпілого необхідно дістати з важкодоступної підземної ділянки.