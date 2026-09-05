Автостанцію у Підгайцях закрили: міськрада заявила, що не знає, що буде з нею далі

У Підгайцях виникла ситуація навколо місцевої автостанції, яка останнім часом зачинена. До міської ради почали надходити звернення мешканців щодо припинення її роботи.

У Підгаєцькій міській раді наголошують, що автостанція є важливим соціальним об’єктом для громади, оскільки забезпечує можливість жителям дістатися до інших населених пунктів.

Водночас об’єкт не належить до комунальної власності громади. За інформацією міськради, власником автостанції є підприємство «Тернопільавтотранс». Відтак Підгаєцька міська рада не приймала рішень щодо її продажу, відчуження чи ліквідації.

У міськраді також зазначили, що автостанція не перебувала на балансі громади.

«Що саме зараз відбувається з автостанцією, з якою метою та на яких умовах — міській раді наразі невідомо», — повідомили у Підгаєцькій міській раді.

Там додають, що під час телефонної розмови з представниками підприємства-власника отримали інформацію про те, що зал очікування працюватиме. Водночас касу для придбання квитків планують зачинити.

У міській раді обіцяють тримати ситуацію на контролі та повідомити мешканців після отримання офіційної інформації щодо подальшої організації роботи автостанції.