Facebook-спільнота з Львівщини висунула кандидатом у депутати тернополянина Володимира Кулака

Тернополянина Володимира Кулака просять стати народним депутатом. Його запрошують балотуватися від округу №126 (центр – місто Стрий Львівської області, в межі округу входять міста Стрий, Моршин, Жидачівський та Стрийський райони). Сам Володимир Кулак наразі ще вагається, чи подавати йому документи до Центральної виборчої комісії.

Друзі! Треба Ваша порада! Неочікувано багато людей з моєї рідної # Жидачівщина , яка включає в себе # Журавенщина # Ходорівщина # Жидачів , а також # Стрийщина # Стрий # Моршин пропонують мені балотуватися, представляти їхні інтереси, бути їхнім представником у Верховній Раді України від округу №126, – пише Володимир Кулак на своїй сторінці у Facebook. Йти?! Чи не йти?! Якщо йти, треба команда однодумців! Якщо йти, треба знайти мінімум 25 тисяч людей, які проголосують за нашу команду!.. а засівати я не буду і співати теж! Сіяти вмі ю хіба зерно на полі! А співаю останніх два роки хіба в церкві… Кандидати від партій вже висунені, але я побачив, що люди від них не в захваті! Скоріше навпаки! Люди пишуть, що не підтримають жодного з запропонованих! Запитують чому знову тіж самі “граблі” !? Пару днів тому, я побачив пост, у фбгрупі “Моя Жидачівщина”, там багато людей пишуть, що не підтримають жодного з поданих кандидатів.. Пишуть що вони вчергове не мають вибору! Щиро і приємно здивований!, бо багато людей написали там моє прізвище, хоча й КУЛАК Володимир, немає в списку кандидатів у народні депутати, але люди бачать мою працю і діяльність на протязі 2 останніх років на тих теренах і в цілому в Україні! Я впершу чергу, за життя! Ні не за партію життя! Я за життя пацієнтів, я за якісну людяну і відповідальну медицину! Це основна діяльність якою я почав займатись втративши через людську байдужість і лікарську халатність свого єдиного сина РОМАНА! 27 червня вже буде 2 роки… І не залежно, чи буду я йти, чи ні, і якщо буду, не залежно від того чи я пройду! Я займався і займатись буду, впровадженням, особливо у рідному окрузі, ЯКІСНОЇ, ЛЮДЯНОЇ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ медицини! Бо медицина це наше життя! Це ОСНОВА! І знову не партія, медицина це фундамент держави! Бо якщо люди живі і здорові, то вони і щасливі! Бажаю всім здоров’я і щастя на многая і благая літ! Ну то як? Що скажете? На старт !