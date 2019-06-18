Facebook-спільнота з Львівщини висунула кандидатом у депутати тернополянина Володимира Кулака
Тернополянина Володимира Кулака просять стати народним депутатом. Його запрошують балотуватися від округу №126 (центр – місто Стрий Львівської області, в межі округу входять міста Стрий, Моршин, Жидачівський та Стрийський райони). Сам Володимир Кулак наразі ще вагається, чи подавати йому документи до Центральної виборчої комісії.
- Друзі! Треба Ваша порада! Неочікувано багато людей з моєї рідної #Жидачівщина, яка включає в себе #Журавенщина #Ходорівщина#Жидачів, а також #Стрийщина #Стрий #Моршин пропонують мені балотуватися, представляти їхні інтереси, бути їхнім представником у Верховній Раді України від округу №126, – пише Володимир Кулак на своїй сторінці у Facebook. Йти?! Чи не йти?! Якщо йти, треба команда однодумців! Якщо йти, треба знайти мінімум 25 тисяч людей, які проголосують за нашу команду!.. а засівати я не буду і співати теж! Сіяти вмію хіба зерно на полі! А співаю останніх два роки хіба в церкві… Кандидати від партій вже висунені, але я побачив, що люди від них не в захваті! Скоріше навпаки! Люди пишуть, що не підтримають жодного з запропонованих! Запитують чому знову тіж самі “граблі” !? Пару днів тому, я побачив пост, у фбгрупі “Моя Жидачівщина”, там багато людей пишуть, що не підтримають жодного з поданих кандидатів.. Пишуть що вони вчергове не мають вибору! Щиро і приємно здивований!, бо багато людей написали там моє прізвище, хоча й КУЛАК Володимир, немає в списку кандидатів у народні депутати, але люди бачать мою працю і діяльність на протязі 2 останніх років на тих теренах і в цілому в Україні! Я впершу чергу, за життя! Ні не за партію життя! Я за життя пацієнтів, я за якісну людяну і відповідальну медицину! Це основна діяльність якою я почав займатись втративши через людську байдужість і лікарську халатність свого єдиного сина РОМАНА! 27 червня вже буде 2 роки… І не залежно, чи буду я йти, чи ні, і якщо буду, не залежно від того чи я пройду! Я займався і займатись буду, впровадженням, особливо у рідному окрузі, ЯКІСНОЇ, ЛЮДЯНОЇ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ медицини! Бо медицина це наше життя! Це ОСНОВА! І знову не партія, медицина це фундамент держави! Бо якщо люди живі і здорові, то вони і щасливі! Бажаю всім здоров’я і щастя на многая і благая літ! Ну то як? Що скажете? На старт !