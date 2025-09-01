З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, – Тернопільщина втратила захисника Олексія Мілованова

Сумна звістка з фронту надійшла до Борщівської громади. 9 серпня 2025 року під час проходження військової служби в Донецькій області помер Олексій МІЛОВАНОВ, 1973 року народження, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, родина якого проживає у Борщеві.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника.

Вічна пам’ять і доземний уклін Герою України, який віддав життя за свободу та незалежність нашої держави.