ШАНА ГЕРОЯМ:

Пантеон Героїв 

З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, – Тернопільщина втратила захисника Олексія Мілованова

Сумна звістка з фронту надійшла до Борщівської громади. 9 серпня 2025 року під час проходження військової служби в Донецькій області помер Олексій МІЛОВАНОВ, 1973 року народження, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, родина якого проживає у Борщеві. 

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника. 

Вічна пам’ять і доземний уклін Герою України, який віддав життя за свободу та незалежність нашої держави.

