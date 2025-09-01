«Рекордні» вихідні на Тернопільщині: дев’ятеро травмованих у ДТП

Минулий вікенд у Тернопільській області виявився надзвичайно неспокійним на дорогах. Поліція зафіксувала низку ДТП, у яких травми отримали дев’ятеро осіб.

У селі Довжанка Тернопільського району сталася аварія за участю двох вантажівок: сідлового тягача Volvo та вантажного автомобіля Mercedes-Benz. Внаслідок зіткнення водії отримали тілесні ушкодження. Обидва транспортні засоби поміщено на арештмайданчик. Слідчі з’ясовують деталі ДТП.

На вулиці Протасевича в Тернополі до медичного закладу доставлено жителя міста після того, як у його автомобіль в’їхав водій Ford Kuga. Обставини аварії уточнюються, у водіїв взято забір крові на вміст алкоголю.

У Чорткові водійка Audi A6 під час розвороту не надала перевагу зустрічному мотоциклу. Внаслідок ДТП травми отримала пасажирка двоколісника. Обидва транспортні засоби поміщено на арештмайданчик.

Ще одна аварія за участю мотоцикліста сталася у Кременецькому районі неподалік села Підлісці. Водійка Skoda Fabia допустила зіткнення з мотоциклом, яким керував неповнолітній. Хлопця госпіталізовано з численними травмами. Розпочато досудове розслідування.

Третє ДТП за участю неповнолітнього мотоцикліста зафіксовано між селами Вигода та Окопи Чортківського району. Водій Volkswagen не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з мотоциклом. Підліток отримав серйозні травми та госпіталізований.

Крім того, у селі Шманьківчики неповнолітній водій мотоблока допустив перекидання транспортного засобу, травмувалися сам водій та двоє пасажирів. Слідчі встановлюють обставини події.

Поліція закликає учасників дорожнього руху бути уважними, дотримуватися правил і не ризикувати життям та здоров’ям на дорогах.