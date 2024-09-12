За Свободу та Незалежність України загинув Павло Рипула з Тернопільщини

За Свободу та Незалежність України, в тяжких боях у курській області, 31.08.2024р. ЗАГИНУВ солдат ЗСУ – РИПУЛА ПАВЛО ПАВЛОВИЧ, 30.09.1994 року народження. Повідомляють у Скориківській громаді.

Наш молодий та мужній Воїн, під час служби, зарекомендував себе, серед побратимів, як мудрий, розсудливий, високо-професійний військовий. Виконував відмінно свої функціональні обов’язки. Мав високий рівень мотивації до військової служби, вмів підтримувати здоровий моральний дух у підрозділі, мав здатність в критичних ситуаціях зібрано оцінювати свою діяльність та робити правильні висновки.

І таким, наш Захисник, назавжди залишиться в серці кожного!

Щиро співчуваємо сім’ї загиблого Героя Павла, нехай Господь скріпить його рідних силою, мужністю та благословенням у цей тяжкий, скорботний час. Громада у жалобі разом із Вами.

Відданому Сину України,

славному Захиснику – вічна ШАНА!

Мужньому ГЕРОЮ, який поклав своє життя захищаючи нас, рідну Україну – СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ та вічна наша ВДЯЧНІСТЬ!

Звалив на спину дуже важку ношу,

Обов’язок свій виконав сповна.

Свою частину вклав він в ПЕРЕМОГУ!

Будь проклята загарбницька війна!

Слава нашому Герою! 🇺🇦

Вічна Йому Пам’ять! 🇺🇦