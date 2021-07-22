У Чернівецькій області втопився 22-річний хлопець, його тіло спливло аж на Тернопільщині

Мертвого молодика виявили в Дністрі місцеві мешканці.

В селі Ржавинка Чернівецької області 18 липня втопився 22-річний хлопець. Його тіло течією віднесло на територію Тернопільської області.

Про це сьогодні, 21 липня, повідомила пресслужба поліції Тернопільської області.

“В Дністрі, що проходить повз село Горошова Чортківського району, місцеві мешканці виявили тіло чоловіка. Хлопець ще 18 липня разом з друзями пішов купатися в селі Ржавинці Заставнівського району і втопився. Течія віднесло чернівчанина на територію Тернопільської області”, – йдеться у повідомленні.

Під час попереднього огляду експерт слідів насильницької смерті на тілі молодика не виявив.