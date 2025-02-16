Захищаючи кожного з нас, загинув Василь Мочула з Тернопільщини

13 лютого на фронті під час виконання бойового завдання загинув уродженець села Чернихівці Василь Мочула, 1971 р.н.

🇺🇦Воїн захищав Україну із травня 2022 року. Повідомляє Збаразький міський голова Роман Полікровський.

Був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Щиро співчуваємо рідним та близьким. Нехай Господь допоможе пережити цю невимовну втрату.

🇺🇦До війни Василь проживав із сім’єю у Шляхтинцях, де у понеділок, 17 лютого, о 12 годині відбудеться зустріч нашого Героя. У місцевому храмі відправлять панахиду.

🇺🇦🚔У село Чернихівці, де зростав і навчався Герой, траурний кортеж прибуде орієнтовно о 13:20.

🇺🇦🚔Опісля процесія попрямує до Тернополя. У Домі печалі на вулиці Микулинецькій о 19 годині розпочнеться парастас.

✝️🙏🇺🇦Чин похорону – у вівторок, 18 лютого, об 11 годині.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦Просимо вшанувати нашого захисника, справжнього патріота, який віддав життя за свободу і незалежність Української держави.