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Молодий, сповнений сил і мрій, – на війні загинув Григорій Секереш з Тернопільщини

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Трагічне сповіщення про загибель земляка надійшло у Шумську громаду, повідомляє міський голова Вадим Боярський.
З великим болем повідомляємо, що виконуючи свій військовий обов’язок загинув Секереш Григорій Іванович, 1993 року народження, житель села Вілія.

Загинув молодий, сповнений сил і мрій юнак, якому був лише 31 рік. Життєрадісний, добрий, веселий та щирий – таким назавжди Григорій залишиться в пам’яті усіх, хто його знав.

Відповідальний командир, надійний побратим, відважний Воїн – справжній Герой України. Адже понад усе любив свою землю та мріяв, що Україна стане квітучою державою.

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, рідним та друзям Григорія.
Вічна пам’ять та слава Герою!

 

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