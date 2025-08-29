21:44 | 29.08.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Захисник Олексій Пацула з Тернопільщини загинув при виконанні бойового завдання

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Почаївська громада з болем сповіщає про втрату нашого земляка — старшого сержанта Пацули Олексія Михайловича, водія-сапера 1 інженерно-саперного відділення 2 механізованого батальйону військової частини А****, який загинув при виконанні бойового завдання на території Донецької області.

Олексій народився 27 березня 1978 року та проживав у селі Валігури Почаївської територіальної громади.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам.
Вічна пам’ять і шана.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *