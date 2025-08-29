Захисник Олексій Пацула з Тернопільщини загинув при виконанні бойового завдання

Почаївська громада з болем сповіщає про втрату нашого земляка — старшого сержанта Пацули Олексія Михайловича, водія-сапера 1 інженерно-саперного відділення 2 механізованого батальйону військової частини А****, який загинув при виконанні бойового завдання на території Донецької області.



Олексій народився 27 березня 1978 року та проживав у селі Валігури Почаївської територіальної громади.



Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам.

Вічна пам’ять і шана.

