«Назавжди в строю»: у Тернополі відкрили меморіал «На щиті у вічність» на честь загиблих правоохоронців

29 серпня, у День пам’яті захисників України, біля адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області відкрили меморіал «На щиті у вічність». Монумент споруджено для вшанування пам’яті правоохоронців, які загинули в російсько-українській війні та під час виконання службових обов’язків.



Почесне право відкрити пам’ятник надали лейтенанту поліції Анастасії Тишко — доньці загиблого спецпризначенця роти «Тернопіль» Сергія Рудого та лейтенанту поліції Тетяні Дидик — дружині загиблого бійця бригади «Лють» Руслана Дидика.



У центрі меморіалу встановлено стелу з викарбуваними іменами полеглих правоохоронців, які до останнього подиху залишалися вірними Присязі. Це— бійці роти «Тернопіль», бригади «Лють», спецпідрозділу «КОРД», стрілецького батальйону, які боронили Україну на фронті, а також поліцейські, які загинули під час виконання службових обов’язків.



Начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко вручив подяки авторам меморіалу — заслуженому архітектору України Івану Жовничу та народному художнику України, скульптору Роману Вільгушинському, завдяки таланту яких вдалося втілити в життя цю символічну споруду.



«Ми вшановуємо пам’ять наших Героїв-поліцейських. Відсьогодні їхні імена — не лише в наших серцях, а й викарбувані на стелі. Це нагадування про усіх поліцейських-захисників, котрі віддали своє життя служінню і захисту Батьківщини», — зазначив начальник поліції області.



Меморіал «На щиті у вічність» — це не лише пам’ять про Героїв, а й символ нашої вдячності, скорботи та поваги тим, хто поклав життя заради миру і майбутнього нашої держави.



Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода вручив державні нагороди родинам загиблих. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено старшого лейтенанта поліції Василя Паньківа, відзнакою Президента України «За оборону України» (посмертно) – молодшого лейтенанта поліції Олександра Товарніцького.



За словами Яни Товарніцької, дружини загиблого бійця стрілецького батальйону поліції Тернопільщини Олександра Товарніцького, цей меморіал є живим нагадуванням і шаною, що зберігає пам’ять про наших Героїв у серцях їхніх рідних і майбутніх поколінь.



«Для нас, рідних, це дуже важливо. Моя донечка ще зовсім маленька, їй лише один рік, вона поки нічого не розуміє, але я завжди розповідатиму їй про її тата-Героя», — поділилася вона.



Світла пам’ять нашим Героям! Спогади про колег назавжди житимуть у наших серцях!







