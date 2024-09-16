Знову горе – на війні загинув Тарас Бурачок з Тернопільщини

💔Ще одна сумна звістка з фронту. Мужньо загинув на війні уродженець с.Підгайчики рядовий Тарас Бурачок, 20.08.1979 р.н. Повідомляє теребовлянська міська рада.

Його життя обірвалося 11 вересня в Курській області під час виконання бойового завдання.

Тарас Бурачок призваний на військову службу під час мобілізації на особливий період 5 квітня 2024 року. Був старшим навідником розрахунку взводу реактивної артилерійської батареї. Проживав із сім’єю в Тернополі. У нього залишилися дружина, син, дочка, батьки.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.

Загибель Тараса Бурачка – це непоправна втрата для родини, друзів та всієї громади.

Тернопільщина втратила Героя, людину, яка своєю жертовністю наближала нашу перемогу і майбутнє без війни. Він залишиться в наших серцях назавжди як символ мужності та відваги.

Світла пам’ять про нашого Героя житиме вічно! 🩵💛

Спочивай з Богом, воїне, Україна завжди пам’ятатиме твою жертовність!

Шановні теребовлянці! Просимо вас завтра, у вівторок, 17 вересня, зустріти з молитвою й лампадками домовину з тілом загиблого Героя, уродженця с.Підгайчики Тараса Бурачка та вшанувати його світлу пам‘ять. 🕯 🙏

Час зустрічі -14.30 год. (перехрестя біля греко-католицької церкви святого Миколая в м.Теребовля). Цього ж дня о 19.00 год. відбудеться парастас за загиблим за адресою: с.Підгайчики, вул. Шкільна, 19.

Чин похорону воїна проведуть у середу, 18 вересня, о 13.00 год. у с.Підгайчики.

Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях!🩵💛

Вічна, світла пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас! 🕯🙏