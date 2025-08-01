Війна забрала Героя: Тернопільщина втратила Володимира Горбача

Шкільна спільнота Тернопільської школи №11 у подвійному смутку. 19 липня 2025 року на Донеччині, під час виконання бойового завдання, загинув випускник нашої школи — Володимир Горбач. Йому було 41. Без люблячого тата залишився син Максим — учень 8 класу нашої школи.

Володимир Горбач пішов захищати Україну ще в 2014 році. Він пройшов пекло АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем став до лав Збройних сил України. Служив у самохідному артилерійському дивізіоні, мужньо виконував бойові завдання.

Близькі та знайомі згадують Володимира як щиру людину з великим серцем і добрим гумором. Він був надійним другом, готовим завжди підтримати й допомогти. Під час коротких відпусток просив рідних не проводжати його — оберігав їхній спокій і почуття.

Для однокласників він залишиться добрим, усміхненим і щедрим на тепло товаришем. Для школи — назавжди Героєм.

Ми щиро сумуємо разом із сином Максимом, дружиною та батьками Володимира. Поділяємо їхній біль і пам’ятаємо про велику жертву, яку він приніс заради нашого майбутнього.

Герої не вмирають. Вони залишаються з нами — у спогадах, у серцях, у вільній Україні.

Вічна пам’ять. Слава Герою. Слава Захиснику України!