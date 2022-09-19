25 років на службі: рятувальник з Тернопільщини Олександр Дворецький розповів про свою роботу

Олександр Дворецький 25 років працює піротехніком у головному управлінні пожежно-рятувальної служби Тернопільщини. Зараз він – начальник відділу гуманітарного розмінування. До Дня рятувальника чоловік розповів про свою роботу.

За словами Олександра Дворецького, із квітня до липня цього року він працював на звільнених від російських окупантів територіях. На Київщині, каже чоловік, разом з піротехніками зі всієї України шукав і знешкоджував вибухонебезпечні предмети.

“За попередніми розрахунками, після боїв на Київщині, коли вже вигнали ворогів, попередньо небезпечна територія тільки на Київщині займає понад 6,5 тисяч гектарів. Робота піротехніків і саперів залежить від забруднення території. Зараз загальної цифри не можу назвати, бо роботи тривають”.

Олександр Дворецький розповідає, що доводилося розміновувати територію багатьма методами.

“Рішення про метод і як в подальшому розміновувати територію – приймає командир, начальник піротехнічного відділення або начальник піротехнічної групи. Він несе відповідальність за особовий склад і за метод проведення роботи. Залежно від обстановки і від його знань, від інформації яку він отримав, від розвідки, яку провів на цій місцевості, він вирішує, як проводити очищення території. Є дуже багато способів: як щупком так і візуально, за допомогою металошукачів або глибинних металошукачів. Все залежить від типу боєприпасу і типу території, на якій ми працюємо”.

Зараз Олександр Дворецький знову готується до поїздки в деокуповані населені пункти.

“Роботи виставить на багато років, враховуючи масштаби використання боєприпасів, включаючи ті, що заборонені різноманітними міжнародними конвенціями. Це є протипіхотні та касетні боєприпаси, які належать до нелетальної дії, а вони заборонені тому, що наносять тільки шкоду”.

Олександр Дворецький про вибір професії не шкодує.

“Обрав професію свідомо. Завжди хотів бути людиною в погонах, щоб приносити якусь користь для своєї держави”.