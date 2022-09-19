На розвиток територіальних громад Тернопілля землевласники спрямували 245,9 млн грн земельної плати

Упродовж восьми місяців цього року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 245,9 млн грн плати за землю. Це перевищило очікувані надходження на 6 відсотків. Відтак бюджети додатково отримали 14,1 млн гривень.

Понад 88 відсотків цього платежу – внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 217,6 млн грн плати за землю, що на 9 відсотків більше, ніж очікувалось. Тож додаткові надходження від юросіб склали 17,7 млн гривень.

Фізособи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 28,4 млн грн плати за землю.