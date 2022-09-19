14:20 | 19.09.2022
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На розвиток територіальних громад Тернопілля землевласники спрямували 245,9 млн грн земельної плати

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Упродовж восьми місяців цього року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 245,9 млн грн плати за землю. Це перевищило очікувані надходження на 6 відсотків. Відтак бюджети додатково отримали 14,1 млн гривень. 

Понад 88 відсотків цього платежу – внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 217,6 млн грн плати за землю, що на 9 відсотків більше, ніж очікувалось. Тож додаткові надходження від юросіб склали 17,7 млн гривень.

Фізособи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 28,4 млн грн плати за землю. 

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